Galatasaray - Benfica maçına medya ilgisi

maçına medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu.Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 195 medya mensubunun takip ettiği açıklanırken, bunun 30'nun yabancı olduğu aktarıldı.Müsabakayı Portekiz'den 23, Japonya'dan 5, Hollanda ve Yunanistan'dan birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi.