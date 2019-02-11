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Galatasaray-Benfica maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Telekom Stadı'nda oynayacağı Benfica maçının biletleri satışa sunuldu.

Kaynak: AA
Galatasaray-Benfica maçı biletleri satışa çıktı
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11 Şubat 2019 16:01
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 14 Şubat Perşembe günü sahasında Portekiz ekibi Benfica ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakanın satışa sunulan bilet fiyatları 150 ile bin lira arasında değişiyor.

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