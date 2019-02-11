Galatasaray-Benfica maçı biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 14 Şubat Perşembe günü sahasında Portekiz ekibi Benfica ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakanın satışa sunulan bilet fiyatları 150 ile bin lira arasında değişiyor.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakanın satışa sunulan bilet fiyatları 150 ile bin lira arasında değişiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın