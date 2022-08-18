Galatasaray Belotti'ye teklifini yükseltti

Galatasaray'ın Andera Belotti ısrarı sürüyor. Sarı kırmızılıların İtalyan golcüye teklifini yükselttiği ve beklemeye geçtiği belirtildi.



İtalyan basınının manşetlerine taşıdığı haberlere göre Galatasaray'ın Belotti ısrarı bitmiyor. Sarı kırmızılı takımın Belotti'ye yaptığı teklifi yıllık 4,5 milyon euro garanti paraya çıkardığı ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.



Geçtiğimiz Çarşamba günü Erden Timur'un Belotti'yle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ve Belotti'nin daha önceden anlaşma sağladığı Roma'yı bekletmeye devam ettiği de haberlerin devamında yer aldı.



ROMA'NIN TEKLİFİ DAHA DÜŞÜK



Galatasaray'ın yükselttiği teklifin ardından, Roma'nın Belotti teklifinin Galatasaray'dan geride kaldığı ortaya çıktı.



Bir süredir Roma'yı bekleyen Belotti'nin Galatasaray'ın yaptığı teklifi referans göstererek Başkent ekibinden daha yüksek bir sözleşme beklediği de gelen haberler arasında bulunuyor.





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