Galatasaray Belotti'nin peşini bırakmıyor

İtalyan golcü Andrea Belotti, Roma'nın teklifini kabul etmesine rağmen imzanın gecikmesi nedeniyle huzursuzluk yaşıyor. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3 kulübün Belotti'ye ilgisinin sürdüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray Belotti'nin peşini bırakmıyor
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13 Ağustos 2022 02:34
Bonservisi elinde olan ve bir çok Avrupa devinin transfer etmek istediği Andera Belotti'nin Roma'yla anlaşmasına rağmen Galatasaray'ın da resmi temaslarını yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde Andrea Belotti'nin Mourinho tarafından bizzat yapılan teklifi çoktan kabul ettiği ancak imzanın bekletilmesi nedeniyle huzursuz olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmeye bağlı olarak aralarında Galatasaray'ın da olduğu 3 kulübün Belotti'yle görüşmeye devam ettiği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

Roma'nın Pazartesi veya en geç Salı gününe kadar Belotti transferini bitirmemesi halinde İtalyan golcünün diğer tekliflerden biri arasında seçim yapacağı kaydedildi.

"COME TO GALATASARAY BASKISI"

Galatasaraylı taraftarlar, bu haberin sosyal medyada yayılmasının ardından Andrea Belotti ve eşi Giorgia Duro'nun twitter ve instagram hesaplarına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı. Giorgia Duro'ya ise İstanbul fotoğrafları atılarak şehrin Torino'dan daha güzel olduğu yazıldı.



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