Galatasaray, Belhanda'yı arıyor

Galatasaray'da bugünkü Hatayspor maçı öncesi yaşanan eksikler Younes Belhanda ismini yeniden gündeme getirdi. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar imzasıyla, "Gel de arama" başlıklı habere göre; Sivasspor'la Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştirilerde bulunan ve bu yüzden sözleşmesi fesh edilen Faslı futbolcu konusunda Teknik Direktör Fatih Terim haklı çıktı.



Şampiyonluk mücadelesinde böyle bir kararı riskli gören ve deneyimli oyuncaya para cezası ya da birkaç hafta kadro dışı kalması gibi bir yaptırımı yeterli gören Terim'e rağmen Belhanda ile yollar ayrılmıştı. Terim'in bu konudaki endişesi haklı çıktı. Galatasaray'da teknik kadronun orta sahada bilhassa Faslı futbolcuyu aradıkları belirtildi.



BELHANDA'YI ARADI



Hatayspor deplasmanında da yine Taylan'ın rahatsızlığı ile beraber orta alanda yaşanan sorunlar, Belhanda konusunda verilen kararı yeniden tartışmaya açtı.Belhanda'nın yokluğu nedeniyle orta alanda rotasyonu daralan ve bazı tercihlere zorunlu olarak yönelen tecrübeli teknik adamın Faslı futbolcuyu çok aradığı belirtildi.



KIRIK ÇENEYLE BİLE SAHAYA ÇIKTI



Galatasaray'da zamanında kırık çeneyle bile sahaya çıkan Belhanda'nın, maç içerisinde sorumluluk alması, boşa çıkıp savunmadan top alması gibi özelliklerinin eksikliğinin bugün çok hissedildiği bildirildi.



