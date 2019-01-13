Galatasaray Belhanda'nın bonservisini belirlendi

için 7 milyon Euro teklif eden Suudi Arabistan'ın Al İttihad Kulübü'ne, "9 milyon Euro'dan düşük bir rakama kesinlikle satmayız" cevabını verdi.Galatasaray ile Al İttihad arasındaki Younes Belhanda pazarlığı sürüyor.Faslı futbolcu için daha önce 4-5 milyon Euro'luk teklifler getiren Monaco ve Nice kulüplerini hiç düşünmeden geri çeviren sarı kırmızılı yönetim, bu futbolcunun transferinde ısrarcı davranan Suudi Arabistan ekibine de cevabını verdi.Belhanda'nın takım için çok önemli futbolcu olduğunu ve kolay kolay vazgeçemeyeceklerini belirten yöneticiler, "Belhanda'yı ancak ciddi bir teklif gelirse satarız. Kendisini alırken ödediğimiz para da belli. 9 milyon Euro'dan aşağı bir rakama kesinlikle satmayız" cevabını verdi.Faslı futbolcu için 7 milyon Euro öneren Al İttihad yönetiminin, Galatasaray'dan gelen bu cevabın ardından teklifini artırması bekleniyor. Suudi Arabistan ekibinin ayrıca Belhanda'yı da ikna etmesi gerekiyor zira Faslı futbolcu daha önce kendisine yapılan, yıllık 4 milyon Euro'luk net ücret teklifini kabul etmemişti. 28 yaşındaki oyuncu yıllık 6 milyon Euro talep ediyor.Galatasaray yönetimi Alan Carvalho transferini resmen açıklamak için geriye sayıma geçti. Guangzhou Evergrande'de forma giyen Brezilyalı santrfor ile 3.5 yıllığına anlaşan sarı kırmızılı yönetim, Çin kulübü ile son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Galatasaray yönetimi transferi hafta içinde bitirip Alan'ı 19 Ocak'taki Ankaragücü maçına yetiştirmeyi hedefliyor.