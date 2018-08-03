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Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini belirledi

Crystal Palace'ın talip olduğu Belhanda için Galatasaray'da yönetim, geçen sene ödediği bonservis bedeli ve bonusun altında bir rakam için masaya oturmayacak.

Kaynak: Sabah
Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini belirledi
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03 Ağustos 2018 04:18
Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis karşılığında satın aldığı Younes Belhanda için şampiyonluk sonrasında 500 bin Euro da bonus ödemişti.

Sarı-kırmızılı yönetim 8.5 milyon Euro yatırım yapılan Faslı oyuncuya 10 milyon Euro değer biçti. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın gündeminde olan Belhanda için Galatasaray, 10 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapattı. Faslı yıldızın önceliği ise Galatasaray'da kalmak. Sarıkırmızılı takımda kazandığı 3 milyon 350 bin Euro garanti ücretten memnun olan Belhanda, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diyerek Çin ve Katar alternatiflerini gündeminden çıkarmıştı.

Fernando Muslera finalde kalede

PAZAR akşamı İstanbul'a dönen Muslera hafta başından bu yana Florya'da bireysel çalışmalar yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın izinli olduğu çarşamba günü kaleci antrenörü Taffarel'le idman yapan Uruguaylı eldiven dün ilk kez takımla çalıştı. Muslera'nın Akhisar'la oynanacak Süper Kupa finalinde kaleyi koruması bekleniyor



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