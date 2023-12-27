Galatasaray, Belçika'da 'dinamo' buldu

Devre arasında 8 numara transferi yapmayı planlayan Galatasaray, Lazare Amani için resmi girişimde bulunacak

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Galatasaray, Belçika'da 'dinamo' buldu
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27 Aralık 2023 12:38
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Devre arasında Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak için geceli- gündüzlü bir çalışma içerisinde. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Belçika Ligi takımlarından Union SG'de forma giyen Fildişili Lazare Amani...

25 yaşındaki yıldız futbolcu 2022 yılından beri Belçika ekibinde forma giyiyor. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmemesi ise dikkat çekici...

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan yıldız orta sahanın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

OKAN BURUK ONAYLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Amani'nin transferine sıcak baktığı ve bitirilmesi için onay verdiği belirtildi.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

1 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nda forma giyen Lazare Amani, güçlü fiziği, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı yönetiminin önümüzdeki günlerde Belçika ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Cimbom'un Lazare Amani için 3 milyon Euro'luk teklif yapması bekleniyor.

 

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