Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 13:19 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 13:52

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları netleşiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ülkemizi temsil eden son şampiyon Galatasaray, grubundaki 3. karşılaşmasında Alman panzeri Bayern Münih ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 1 beraberlik ve 1 galibiyetle grubunda 4 puanla 2. sırada yer alan sarı kırmızılılar, bu kez grup liderliğini almak için sahaya çıkacak. Peki, GS-Bayern Münih maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? İşte, Galatasaray Bayern Münih maçının günü, saati, yayıncı kanalı ve biletleri ile ilgili bilgiler...

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları
Abone Ol
Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? sorusu gündemde. Galatasaray Bayern Münih maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Milli ara sonrası gözler yeniden lige ve Avrupa kupası maçlarına çevrildi. Söz konusu duruma ilişkin en çok merak edilen maçlardan biri de Galatasaray Bayern Münih mücadelesi oldu. İşte, zorlu maç hakkında detaylar...
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları için açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlıu olarak güncellenecektir. Geçtiğimiz iç sahada oynanan Kopenhag karşılaşmasının biletleri maçtan 6 gün önce satışa sunulmuştu. Galatasaray Bayern Münih maç biletinin bu hafta Perşembe gününe kadar satışa sunulması bekleniyor.
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü 19.45'de RAMS Park'ta oynanacak.

İşte, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü;

24 Ekim - 19.45

Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)

8 Kasım - 23.00

Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)

29 Kasım - 20.45


Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00

Copenhagen - Galatasaray (Parken)

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Uşakspor deplasmanda terleyecek Spor Toto 2. Lig Uşakspor deplasmanda terleyecek
Naldo'nun oğlu Davi'nin cenazesi, İspanya'ya götürülüyor Antalyaspor Naldo'nun oğlu Davi'nin cenazesi, İspanya'ya götürülüyor
Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta Spor Toto 2. Lig Fethiyespor yeni teknik ekibiyle ilk maçta
Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları Gündem Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları
Bucaspor 1928 3'te 3 istiyor Spor Toto 2. Lig Bucaspor 1928 3'te 3 istiyor
Gençlerbirliği'nde görev dağılımı yapıldı Spor Toto 1. Lig Gençlerbirliği'nde görev dağılımı yapıldı
Nicolas Pepe: 'Trabzonspor özel uçakla geldi, beni çok etkiledi' Trabzonspor Nicolas Pepe: "Trabzonspor özel uçakla geldi, beni çok etkiledi"
Abdullah Avcı'nın 10 haftalık karar dönemi Trabzonspor Abdullah Avcı'nın 10 haftalık karar dönemi
Napoli'den Ferdi Kadıoğlu'na sıkı takip Fenerbahçe Napoli'den Ferdi Kadıoğlu'na sıkı takip
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur, sessizliğini bozuyor!
2
Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması
3
Beşiktaş'tan Tudor cevabı!
4
Okan Buruk'un radarında: Baran Gezek
5
Toni Kroos'tan Arda Güler'e: "İnanılmaz biri!"
6
İşte Yunus Akgün'ün sözleşme detayları
7
Fenerbahçe'de Oosterwolde rüzgarı esiyor!

SON HABERLER

yukarı ok