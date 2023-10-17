Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? sorusu gündemde. Galatasaray Bayern Münih maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Milli ara sonrası gözler yeniden lige ve Avrupa kupası maçlarına çevrildi. Söz konusu duruma ilişkin en çok merak edilen maçlardan biri de Galatasaray Bayern Münih mücadelesi oldu. İşte, zorlu maç hakkında detaylar...Galatasaray Bayern Münih maçı bilet fiyatları için açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlıu olarak güncellenecektir. Geçtiğimiz iç sahada oynanan Kopenhag karşılaşmasının biletleri maçtan 6 gün önce satışa sunulmuştu. Galatasaray Bayern Münih maç biletinin bu hafta Perşembe gününe kadar satışa sunulması bekleniyor.Galatasaray Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü 19.45'de RAMS Park'ta oynanacak.İşte, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi fikstürü;24 Ekim - 19.45Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)8 Kasım - 23.00Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)29 Kasım - 20.45Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)12 Aralık - 23.00Copenhagen - Galatasaray (Parken)