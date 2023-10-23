Galatasaray-Bayern Münih maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçının ilk 11'i için kararını verdi. Sarı kırmızılı takımda performansı yeterli bulunmayan Angelino için alarm zilleri çalıyor. İspanyol sol bekin Bayern Münih karşılaşmasında kulübeye çekilmesi ihtimal dahilinde.
GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER
Okan Buruk'un, Alman ekibinin hızlı hücum silahlarına karşı Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekerek stoper hattını ise Davinson Sanchez ve Victor Nelsson ikilisi ile oluşturup savunmada daha güvenli oynamak istediği öğrenildi. ORTADA TORREIRA-KAAN
Okan Buruk'un, Torreira'nın yanına Manchester maçında olduğu gibi Kaan Ayhan'ı çekeceği belirtildi. Bu ikilinin önünde ise forvet tercihine göre Mertens veya Kerem Aktürkoğlu yer alacak. ZAHA FORVET İÇİN BİR İHTİMAL
Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle oynamama ihtimali bulunuyor. Bakambu'nun performansının yetersiz olması nedeniyle forvette Barış Alper öne çıkarken Zaha da en uçta oynayacak adaylar arasında…
Öte yandan sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Hakim Ziyech'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.
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