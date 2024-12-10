Galatasaray, Bayern Münih ile yarışıyor!

Galatasaray, Avrupa'nın büyük liglerinde Bayern Münih ile namağlup iki takımdan biri konumunda yer alıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Bayern Münih ile yarışıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2024 10:38
Galatasaray'ın bu sezon ortaya koyduğu performans dikkatleri çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar 14 haftası geride kalan ligde topladığı 38 puanla lider durumda bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 derbiyi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş'ı da evinde 2-1 mağlup ederek kazandı. Lig performansı baz alındığında Avrupa'da Bayern Münih ile birlikte yoluna namağlup devam eden iki takımdan biri olan Galatasaray, deplasmandaki başarılı istatistiği de dikkat çeken başka bir detay olarak göze çarpıyor.

İNANILMAZ SERİ SÜRÜYOR

Son olarak deplasmanda 80 dakika 10 kişi oynamasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, ligde üst üste 15. deplasman galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar, aralık ayının başında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarmış durumda.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery