Galatasaray'ın bu sezon ortaya koyduğu performans dikkatleri çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar 14 haftası geride kalan ligde topladığı 38 puanla lider durumda bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 derbiyi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş'ı da evinde 2-1 mağlup ederek kazandı. Lig performansı baz alındığında Avrupa'da Bayern Münih ile birlikte yoluna namağlup devam eden iki takımdan biri olan Galatasaray, deplasmandaki başarılı istatistiği de dikkat çeken başka bir detay olarak göze çarpıyor.
İNANILMAZ SERİ SÜRÜYOR
Son olarak deplasmanda 80 dakika 10 kişi oynamasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, ligde üst üste 15. deplasman galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar, aralık ayının başında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarmış durumda.
Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 derbiyi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş'ı da evinde 2-1 mağlup ederek kazandı. Lig performansı baz alındığında Avrupa'da Bayern Münih ile birlikte yoluna namağlup devam eden iki takımdan biri olan Galatasaray, deplasmandaki başarılı istatistiği de dikkat çeken başka bir detay olarak göze çarpıyor.
İNANILMAZ SERİ SÜRÜYOR
Son olarak deplasmanda 80 dakika 10 kişi oynamasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, ligde üst üste 15. deplasman galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar, aralık ayının başında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarmış durumda.