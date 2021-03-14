Galatasaray basketbolda yine kaybetti! Küme düşme endişesi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom'a deplasmanda 81-77'lik skorla mağlup oldu.



Salon: Mamak Belediyesi

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik



Türk Telekom: Johnson 13, Muhammed Mustafa Baygül 3, Dekker 16, Samet Geyik 10, Wiltjer 21, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 8, Foster 6, Bryant Iii 4



Galatarasay: Barış Ermiş 8, Jefferson 8, Crawford 9, Marei 8, Göksenin Köksal 9, Trice li 12, Yiğit Arslan 5, Ragıp Berke Atar 2, Ayberk OImaz 16



1. periyot: 15-23

Devre: 33-42

3. periyot: 65-57



EKREM MEMNUN'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Türk Telekom maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Basit hatalarla maçı kaybettiklerini ifade eden koç Ekrem Memnun, "Bizim için çok önemli bir maçı kaybettik. Eksiklerimize rağmen çok iyi hazırlanmıştık. Hafta içi tüm antrenmanlarda dört eksiğimiz oldu. İki oyuncumuzu kullanamadık ve İstanbul'da bıraktık. Ona rağmen planladığımız gibi mücadelemizi yaptık. İlk yarıda istediğimiz gibi oldu savunma. İkinci yarıda hücumda bocaladık. Sonuna kadar oyunun içinde kaldık. Birkaç basit hata ile maçı kaybettik. Bu enerjiyi, bu konsantrasyonu gösterdiğimiz sürece mutlaka gerekli galibiyetleri alacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.



