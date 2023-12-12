Galatasaray Basketbol Takımı, Benfica'ya konuk olacak

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Benfica ile oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Basketbol Takımı, Benfica'ya konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2023 15:21
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 5. haftasında çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak.

Başkent Lizbon'daki Fidelidade Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu'dan yayımlanacak.

Grupta çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takım, 3. sırada bulunuyor. Aynı sayıda galibiyeti bulunan Benfica ise 5. haftaya son sırada girdi.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray, 98-78 kazanmıştı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery