Yaklaşık bir hafta önce beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi.Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde ameliyat edilen ve yaklaşık 1 haftadır hastanede müşahade altında tutulan Cengiz, hastaneden yürüyerek çıktı. Maskesini açan ve basın mensuplarına poz veren Cengiz'in güldüğü ve moralinin yüksek olduğu görüldü.Ameliyathane ortamından dolayı sesi kısılan ve konuşmakta zorlanan Mustafa Cengiz, daha sonra açıklama yapacağını belirterek, "Komadan çıktığım ilk andan itibaren her şey kontrolüm altında. Galatasaray için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Beyninden 3 adet tümör çıkarılan Mustafa Cengiz, aracına binerek hastaneden ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, daha sonra kemoterapi tedavisi görecek.Mustafa Cengiz'in ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Uzmanı Prof. Dr. Uğur Türe, ekibine ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.Albayrak, başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğunu belirterek, "Buradan mutlu ayrılıyoruz. Başkanım, yürüyerek Galatasaray'a yakışan bir şekilde arabasına bindi. Çok mutluyuz. Başkanımız evinde istirahata çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren hep 'Galatasaray' dedi. En ufak sorunları bile çözdü." diye konuştu.Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini vurgulayarak, "Sayın Başkanımız taburcu edildi. Galatasaray camiasına müjdeler olsun. Bundan sonra yönetim olarak el birliği ile Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz. Camiamız adına Uğur Türe hocamıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe ise başkan Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olduğunu söyledi.Türe, Cengiz'in durumunun iyi olduğunu aktararak, "Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. Beyincikte ve beyin sapında 3 adet tümör vardı. Onları tamamen çıkardık. Kendisi çok iyi durumda ve evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra bir kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim." şeklinde görüş belirtti.Mustafa Cengiz'in ameliyattan uyandıktan sonra yönetim kurulu toplantısı yaptığını anlatan Türe, "Başkanla bir tek sıkıntımız oldu. Uyanır uyanmaz Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunu toplamaya başladı. Her gün toplantı yaptı ama onu yasakladım. Moralinin bu kadar iyi olması sağlığına en büyük destek. İnşallah böyle gidecek." değerlendirmesinde bulundu.