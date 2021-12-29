Galatasaray Başkanı Elmas'ı iki böcekle dinlemişler

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın odasında iki adet ortam dinleme cihazı bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray Başkanı Elmas'ı iki böcekle dinlemişler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2021 11:36
Galatasaray'da uzun zamandır gündemi işgal eden 'köstebek' iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve 'köstebek' imasında bulunmuştu.

Terim'den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, "Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz" diye konuşmuştu.

İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında "böcek" tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas'ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.

Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.