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Galatasaray başkan adayı; "Ibrahimovic'i getireceğim"

Galatasaray Kulübünde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, planları açıkladı. İşte Mustafa Cengiz'in sözleri...

Kaynak: AA
Galatasaray başkan adayı; 'Ibrahimovic'i getireceğim'
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22 Aralık 2017 09:53
Galatasaray Kulübü'nün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, bazı şeylerin yolunda gitmediğinin görüldüğünü söyledi.

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, başkan adayı olacağını ilan etmesinin ardından olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Dursun Özbek yönetiminden hoşnutsuzluk var. Bu hissediliyor. Genel eğilim bu yönde. İnsanlar, bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında." dedi.

Kulübün mali, idari ve sportif anlamda başarısız olduğunu savunan Cengiz, yine de Dursun Özbek yönetiminin süresini doldurmasını beklediklerini vurgulayarak, "Seçimin Mayıs 2018'de yapılmasını isterdik. Hangi düşünceyle, yangından mal kaçırır gibi, adaylara bir haftalık hazırlık süresi vererek, 3 hafta içinde seçime gitme kararı aldı bilmiyoruz. Tüzük bakımından ve hukuki açıdan tartışmalı bir durum." diye konuştu. 

ZLATAN'I GALATASARAY'A GETİRECEĞİM
Ben Boş laflar etmem. Galatasaray'ın 3-4 yerine yedek ve asıl takviye yapması şart. Galatasaray'da her zaman dünya yıldızları oynamalı. Hala Ibrahimovic'te ısrar ediyorum. Ibrahimovic Galatasaray'da oynar. Yine Ibrahimovic diyorum. Yine Fatih Hocam'la, Drogba diyorum. Büyümeye yönelik harcamaları asla durdurmayacağız. Dünya yıldızlarını Galatasaray'a getireceğim.

- "Elimizi taşın altına koyacağız" 

Mustafa Cengiz, kulübün sorunlu bir döneminde bu göreve talip olduklarına dikkati çekerek, "Galatasaray için, doğru yönetme adına, elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullandı.

Yıllardan beri Galatasaray'ın içinde olduklarını anlatan Cengiz, "Biz, fırtınalı, en zor dönemde yönetime talip olduk. Bunun camia tarafından olumlu değerlendirildiğini biliyoruz. Takım başarılıyken, mali durum düzgünken, idari yapılanma doğruyken, herkes o gemiyi yönetebilir. Önemli olan fırtınalı havada yönetmek ve bu göreve talip olmak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. 

- "Şampiyon bile olsak, mayıs ayında seçime gideceğim" 

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına talip olan Mustafa Cengiz, seçilmesi durumunda mayıs ayında olağan genel kurulu yapacağını vaat etti.

Seçilecek yönetimin görev süresiyle ilgili tartışmalara değinen Cengiz,  "Bu konuda en değerli hukukçulardan görüş de alsanız, iki farklı yorum çıkarırlar. Mevcut tüzük bu konuda berbat. Sırf bu nedenle, seçildiğim takdirde, şampiyon bile olsak, mayıs ayında olağan genel kurula gideceğim. Çünkü bu durum benim içime sinmiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

- "Yönetim listemiz şekilleniyor" 

Olağanüstü genel kurul öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Cengiz, "Yönetim listemiz şekilleniyor. Çoğunlukla genç ve yıpranmamış isimler tercih edeceğiz." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte, tecrübeli olduğu kabul edilerek hep aynı isimlerin yönetimlere getirildiğinden yakınan Mustafa Cengiz, "Yanlış yapanın tecrübesi nasıl olur merak ediyorum. Biz, fazla tecrübeli isimler olsun istemiyoruz. Pırlanta gibi, temiz, herkesin onaylayabileceği, kişiliklerine, karakterlerine laf söylenemeyecek insanları bir araya getirmek için çabalıyoruz. Önemli olan Galatasaray için en iyi şekilde çalışabilmesi." şeklinde görüş belirtti. 

 

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