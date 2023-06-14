Galatasaray başantrenör Umut Çakır'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır'ın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray başantrenör Umut Çakır'ın sözleşmesini uzattı
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14 Haziran 2023 14:43
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki başantrenörün sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

SEZONU 5. BİTİRMİŞTİ

Galatasaray 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadığı 2022-2023'te normal sezon sonunda 6. sırada yer aldı. Galatasaray, play-off etabında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 üstünlük kurarak Umut Çakır'ın başantrenör olarak görev yaptığı ilk sezonu 5. basamakta bitirdi.

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