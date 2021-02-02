Galatasaray - Başakşehir: Muhtemel 11

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maç kadrosunda yer almayacak.
Başakşehir'de Edin Visca, Nacer Chadli, Berkay Özcan, Caiçara ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Rafael ve Giuliano'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray
Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel
Başakşehir
Mert, Ömer Ali, Epureanu, Duartei Hasan Ali, Mahmut, Azubuike, Aleksic, Deniz, Guldbrandsen, Demba Ba
Galatasaray - Başakşehir 26. kez
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 12 kez konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.
Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.
Galatasaray'da ceza sınırında 2 isim var
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Başakşehir'de 3 isim kart sınırında
Bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç, Galatasaray müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Terim - Kocaman 16. kez
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maç kadrosunda yer almayacak.
Başakşehir'de Edin Visca, Nacer Chadli, Berkay Özcan, Caiçara ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Rafael ve Giuliano'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray
Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel
Başakşehir
Mert, Ömer Ali, Epureanu, Duartei Hasan Ali, Mahmut, Azubuike, Aleksic, Deniz, Guldbrandsen, Demba Ba
Galatasaray - Başakşehir 26. kez
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 12 kez konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.
Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.
Galatasaray'da ceza sınırında 2 isim var
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Başakşehir'de 3 isim kart sınırında
Bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç, Galatasaray müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Terim - Kocaman 16. kez
Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.
Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.
Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.
Terim galibiyetlerde üstün
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti.
Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.
İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.
Terim-Kocaman rekabeti
Fatih Terim ile Aykut Kocaman rekabetinde oynanan maçlar şöyle:
Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.
Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.
Terim galibiyetlerde üstün
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti.
Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.
İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.
Terim-Kocaman rekabeti
Fatih Terim ile Aykut Kocaman rekabetinde oynanan maçlar şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Terim'in takımı
|Kocaman'ın takımı
|Skor
|27 Eylül 2002
|Süper Lig
|Galatasaray
|İstanbulspor
|2-0
|15 Mart 2003
|Süper Lig
|Galatasaray
|İstanbulspor
|2-1
|6 Aralık 2003
|Süper Lig
|Galatasaray
|İstanbulspor
|1-3
|7 Aralık 2011
|Süper Lig
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|3-1
|17 Mart 2012
|Süper Lig
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2-2
|22 Nisan 2012
|Süper Final Grubu
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1-2
|12 Mayıs 2012
|Süper Final Grubu
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|0-0
|12 Ağustos 2012
|TFF Süper Kupa
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|3-2
|16 Aralık 2012
|Süper Lig
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2-1
|12 Mayıs 2013
|Süper Lig
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1-2
|17 Mart 2018
|Süper Lig
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|0-0
|23 Kasım 2018
|Süper Lig
|Galatasaray
|Konyaspor
|1-1
|12 Mayıs 2019
|Süper Lig
|Galatasaray
|Konyaspor
|0-0
|18 Ağustos 2019
|Süper Lig
|Galatasaray
|Konyaspor
|1-1
|26 Ocak 2020
|Süper Lig
|Galatasaray
|Konyaspor
|3-0