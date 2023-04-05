Galatasaray - Başakşehir: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.



Eksikler



Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor.



Başakşehir'de son Ankaragücü maçında forma giymeyen Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie'nin Galatasaray karşısında oynaması beklenmiyor.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Midstjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi



Başakşehir

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar



Kazananın rakibi Ankaragücü



Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü'yle yarı finalde eşleşecek.



Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Buruk ve Belözoğlu 2. kez rakip



Galatasaray ve Inter'de birlikte forma giyen Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.



Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.



Galatasaray çeyrek finale nasıl geldi?



Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.



Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.



Başakşehir çeyrek finale nasıl geldi?



Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.





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