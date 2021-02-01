Galatasaray - Başakşehir maçına Kardeşler

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.



Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında salı günü oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak.



