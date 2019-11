Galatasaray Başakşehir maçı özet izle (bein sports)

Galatasaray Başakşehir maçı canlı şifresiz olarak bein sports 1'den izlenebildi. Süper Lig'de milli aranın ardından 12. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray'ın iç sahada 41 maçlık mağlup olmama serisi sona erdi.Medipol Başakşehir'e zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 78. dakikada Fredrik Gulbrandsen kaydetti.Bu galibiyetin ardından Medipol Başakişehir puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray ise 19 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a ağırlayacak.Galatasaray'da Ryan Babel, Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir ilk yarıda gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Babel, Trabzonspor deplasmanında, Mahmut ise Antalyaspor'u ağırlayacakları maçta forma giyemeyecek.Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray'ın ligin 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Florin Andone sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.Teknik direktör Fatih Terim, turuncu-lacivertli takımla oynanan müsabakada bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Ryan Donk ve Ryan Babel'i görevlendirdi. Galatasaray müsabakaya Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi ve Emre Mor oturdu.Galatasaray'da sakatlığı bulunan 5 futbolcu, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Uruguay Milli Takımı'ndan bel ağrısı şikayetiyle dönen kaleci Muslera ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen Luyindama müsabakada forma giyemedi.Süper Lig'de Gaziantep FK müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin yanı sıra aşil tendonundaki uzun süreli sakatlığı dolayısıyla İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao ile tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı maçın kadrosunda bulunmadı.Galatasaray'da sakatlıkları geçen Mario Lemina ve Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başladı. Ülkelerinin milli takımlarından sakat dönen Lemina ve Babel, yapılan tedavilerle karşılaşmaya yetiştirildi.Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Muslera'nın yerine kalede formayı sezon başında transfer edilen Okan Kocuk'a verdi.Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'ine göre iki değişikliğe gitti. Buruk, MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde yer alan Berkay Özcan ve Fredrik Gulbrandsen'in yerine, sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci ile Mahmut Tekdemir'e ilk 11'de görev verdi.Medipol Başakşehir'de Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda yer almadı. Tedavisi süren Skrtel, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından Galatasaray mücadelesinde de kadroya alınmadı. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Danijel Aleksic de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, bu sezon ligde orta sahanın göbeğinde ilk kez Mahmut Tekdemir-Azubuike-Mehmet Topal üçlüsüne şans verdi. Orta sahayı bu üç isimle güçlü tutmak isteyen Buruk, İrfan Can Kahveci'yi ise sol kanatta görevlendirdi.Karşılaşmaya hem Galatasaray hem de Medipol Başakşehir düşük tempoyla başladı. Başakşehir yarı sahasında daha fazla adamla kalırken, Galatasaray ise kazandığı toplarla birlikte rakip kalede tehlikeli olmaya çalıştış. Ancak iki takımın da önce savunma güvenliğine ağırlık vermesi nedeniyle, ilk dakikalarda hücum zenginliği adına önemli bir gelişme yaşanmadı.Mücadelenin ilk tehlikeli pozisyonun 22. dakikada yaşandı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.Başakşehir'in kısa süreli temposundan sonra sakikalar ilerledikçe Galatasaray maça ağırlığını koymaya başladı. Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Ömer Bayram'ın kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.Karşılaşmanın 40. dakikasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde iki takım da pozisyon üretemeyince, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.Maçın ikinci yarısına Galatasaray hızlı başladı. Mücadelenin 48. dakikasında Galatasaray sağ kanattan hızlı ve organize geldi. Mariano'nun ön direğe yaptığı ortada Feghouli vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan kaleci Mert çizgi üzerinde golü önledi. Bu pozisyonun ardından maçın adeta temposu dibe vurdu ve oyun orta saha mücadelesine döndü.Oyunun kilitlenmesinin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hücuma yönelik hamleler yaptı. Mahmut Tekdemir ve Azubuike Okechukwu'yu oyundan alan Okan Buruk, Fredrik Gulbrandsen ile Berkay Özcan'ı sahaya sürdü. Karşılaşmanın 78. dakikasında Okan Buruk'un bu değişikliği tuttu ve Başakşehir aradığı golü buldu. Hızlı atağa çıkan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, ceza sahası içine koşu yapan Fredrik Gulbrandsen'e pasını attı. Ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli futbolcu, meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1Türk TelekomYaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf ÖzOkan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli (Dk. 74 Emre Mor), Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Nagatomo), Babel, Adem Büyük (Dk. 86 Belhanda)Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Gulbrandsen), Azubuike (Dk. 73 Berkay Özcan), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), CrivelliDk. 78 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)Dk. 3 Babel, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 90+1 Lemina (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 47 Caiçara (Medipol Başakşehir)