Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 19:25 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 19:25

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel 11'leri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Galatasaray - Başakşehir maçıyla sürüyor. Bu sezon hem ligde hem kupada zafer hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Başakşehir'i Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak.

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

11'ler

Galatasaray 
Muslera; Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan; Midtsjo, Torreira; Zaniolo, Mertens, Kerem; Icardi.



Başakşehir (Muhtemel)
Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar



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Kazananın rakibi Ankaragücü

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü'yle yarı finalde eşleşecek.

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.


Buruk ve Belözoğlu 2. kez rakip

Galatasaray ve Inter'de birlikte forma giyen Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray çeyrek finale nasıl geldi?

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Başakşehir çeyrek finale nasıl geldi?

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.
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