Galatasaray Başakşehir maçı Canlı yayın izleme, GS Başakşehir izle

Galatasaray

Başakşehir

Galatasaray

Galatasaray

Başakşehir

Galatasaray

Başakşehir

Galatasaray

Başakşehir

Galatasaray

Galatasaray

Başakşehir





TERİM GALİBİYETLERDE ÜSTÜN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti. Aykut Kocaman ise Galatasaray 'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı. İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.

FATİH TERİM: "BAŞAKŞEHİR'İN DURUMU ALDATMASIN"



Zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray, bugün ligde zorlu bir imtihan verecek. Oyuncularıyla bir toplantı yapan ve Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Fatih Terim "Ligde bulunduğu yer, hoca değişimi kimseyi yanıltmasın. Onlar da kötü gidişi durdurmak isteyecek. Çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.





Galatasaray

Başakşehir

Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray'ın kadro derinliği

Şampiyonluk için yeter mi?🏆 pic.twitter.com/vmfsxlk3qk



— Sporx (@sporx) February 2, 2021

Başakşehir'in kadro derinliği

Sezonu kaçıncı bitirir? 🤔 pic.twitter.com/OvCO52qsbI



— Sporx (@sporx) February 2, 2021

Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir 'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak. Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir 'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in tamamında Galatasaray 'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 23. haftasında, Medipol'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, BabelMert, Ömer Ali, Epureanu, Duartei Hasan Ali, Mahmut, Azubuike, Aleksic, Deniz, Guldbrandsen, Demba Baile Medipol, Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini, 7'sini Medipolkazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.'ın 40 golüne, Medipol35 golle cevap verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı, 2-0'lık skorla kazandı., ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipolise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.Galatasaray, Mustafa Muhammed'i dün akşam resmen açıkladı. 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanan ve 4 milyon dolar da satın alma opsiyonu bulunan golcü futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'dan bu sezon 400 bin, gelecek sezon ise 725 bin dolar ücret alacak. Fenerbahçe derbisinde sahada olması beklenen Muhammed için Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan'dan övgü dolu sözler geldi. Hassan, 23 yaşındaki futbolcunun Salah'tan sonra Mısır'ın en büyük oyuncusu olduğunu söyledi. 2003-2005 yılları arasında ülkemizde İstanbulspor ve Ankaragücü formaları giyen Mısırlı golcü Ramadan Ragap da Muhammed'in Galatasaray'ı seçmesinin çok doğru bir hareket olduğunu belirtti. Mısır basınından "yallakora.com"a konuşan Ragap, "Galatasaray Saint Etienne'den daha büyük kulüp. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip. Türkiye'de kendisine güzel bir imaj yaratacaktır. Galatasaray Türkiye'nin en sevilen kulübü. Şampiyonlar Ligi'nde sürekli mücadele ediyorlar. Galatasaray, Muhammed'e daha büyük Avrupa takımlarının kapısını açacak. Muhammed, Galatasaray'da yıldız olacak." diye konuştu. İtalya'da düzenlenen 1990 Dünya Kupası'nda Mısır'ın kaptanlığını yapan ve Zamalek'in efsane oyuncularından olan Cemal Abdülhamid de, Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. "kooora.com"a açıklamalarda bulunan Cemal Abdülhamid, "Zamalek Muhammed'in yerini doldurmakta zorlanacak. Mustafa'dan Saint-Etienne'in teklifini düşünmemesini istedim ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takımı olduğundan bahsettim. Galatasaray ülkesinde zirvede bir takım. Nitekim de Galatasaray daha iyi bir kulüp ve oraya gitti. Muhammed için en doğru yer Galatasaray'dı." ifadelerini kullandı.Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı ve koronavirüs teşhisi konduğu için ambulans uçakla İstanbul'a gelen ve hastanede kontrole alınan yeni ismi Gedson Fernandes hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'e yapılan testlerin negatif çıktığını ve Portekizli ismin taburcu olduğunu açıkladı. "Gedson Fernandes'in Sağlık Durumu Hakkında 21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getırilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür. Hastanede geçen süre Içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maç kadrosunda yer almayacak. Başakşehir'de Edin Visca, Nacer Chadli, Berkay Özcan, Caiçara ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Rafael ve Giuliano'nun durumları ise maç saatinde belli olacak., ligde daha önce Medipol'i 12 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan, kalesinde 13 gol gördü.Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen eski futbolcusu Ozan Kabak'ı, Liverpool'a transferinden dolayı tebrik etti. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Liverpool'un transferi açıklayan tweetinin alıntılanarak paylaşıldığı mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi'nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun Ozan Kabak. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.Bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç,müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.Transferde hareketli günler geçiren G.Saray, 5 Ocak'ta başlayan ara dönemi beş takviye ile tamamladı. Sarı kırmızılılar pahada ağır olmasa da dördü kiralık, biri bonservisiyle 5 önemli futbolcu kadrosuna dahil etmeyi de başardı.YENİLERİN MALİYETİ:*YEDLIN: Newcastle United'dan bedelsiz alındı. 2.5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, toplamda 2 milyon 650 bin euro alacak.*MOHAMED: 1.5 yıllığına kiralandı. Bu sürede 1 mliyon 125 bin dolar alacak. Geçici transfer ücreti 2 milyon dolar satın alma bedeli ise 4 milyon dolar...*GEDSON FERNANDES: Yarım sezonluğuna Galatasaray'da. 650 bin euro maaş alacak. Benfica'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.*ONYEKURU: Monaco'dan sezon sonuna kadar 650 bin euro'ya kiralandı. Ayrıca 11 Haziran 2021'e kadar 4 milyon 350 bin euro ödenmesi halinde bonservisi alınabilecek.*HALİL DERVİŞOĞLU: Brentford'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandı. 6 ay için 350 bin euro ücret alacak.Galatasaray'ın iki yeni transferi Mustafa Muhamed ve DeAndre Yedlin resmi imzaların ardından dün antrenmana çıktı. Lisansı daha önceden çıkartılan Mısırlı forvet, Başakşehir maçının kadrosuna alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in, maçın durumuna göre Muhamed'i sahaya sürebileceği öğrenildi. Yedlin'i, Omar'ın yokluğunda sağ beke yerleştirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, ABD'li oyuncuyu ise Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatacağı belirtildi.