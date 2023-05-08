Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle! Şifresiz Galatasaray Başakşehir maçı beIN Sports 1 canlı izle

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak maçta, Başakşehir avantajlı bir konumda. Turuncu-lacivertli ekip, ligde 5. sırada yer alıyor ve son Ziraat Türkiye Kupası maçında da başarılı bir sonuç elde etti. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Icardi: Muhammed, Ömer Ali, Edgar, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Aleksic, Deniz, FigueiredoNef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, yarın kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek avantaj elde eden Başakşehir, ligde de haftaya 5. sırada giriyor.Galatasaray ise ligdeki son maçında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek.Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu 6 futbolcu, kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçtan 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 14 kez konuk etti.Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.Sahasındaki müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.En farklı skorlu galibiyetlerGalatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.Meddipol Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.