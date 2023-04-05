GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI A SPOR İZLE - Şifresiz Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle

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Galatasaray Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında NEF Stadı'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Galatasaray, çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Galatasaray'ın rotasyona gitmesi beklenmezken, Başakşehir mutlak galibiyet için zorlu deplasmanda sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.Muslera; Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan; Midtsjo, Torreira; Zaniolo, Mertens, Kerem; Icardi.Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, SerdarGalatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ise kupada 5. turda Göztepe'yi 3-1 ve son 16 turunda da Fatih Karagümrük'ü penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.Galatasaray ile Başakşehir arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 4 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.