GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI A SPOR İZLE - Şifresiz Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle
Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 19:50 -
Güncelleme Tarihi:
05 Nisan 2023 19:50
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI A SPOR İZLE - Şifresiz Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle
Galatasaray Başakşehir canlı ize! A Spor şifresiz Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle.. Galatasaray Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında NEF Stadı'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi 7-0 kazanan Galatasaray rakibini Türkiye Kupası'nda da saf dışı bırakmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmada sahaya sürecek 11'i belirledi. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında NEF Stadı'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Galatasaray, çeyrek final maçında Başakşehir'i konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Galatasaray'ın rotasyona gitmesi beklenmezken, Başakşehir mutlak galibiyet için zorlu deplasmanda sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR CANLI İZLE
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
Başakşehir (Muhtemel) Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar
KUPADA 2. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.
Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLU
Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ise kupada 5. turda Göztepe'yi 3-1 ve son 16 turunda da Fatih Karagümrük'ü penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.
OKAN BURUK İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP
Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.
REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.
SON 10 MAÇ
Galatasaray ile Başakşehir arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 4 kez gol sevinci yaşadı.
KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.