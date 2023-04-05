Haber Tarihi: 05 Nisan 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 11:36

Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel 11'leri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Galatasaray - Başakşehir maçıyla sürüyor. Bu sezon hem ligde hem kupada zafer hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Başakşehir'i Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak.

Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

Eksikler

Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor.

Başakşehir'de son Ankaragücü maçında forma giymeyen Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie'nin Galatasaray karşısında oynaması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Midstjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi




Başakşehir

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar

Kazananın rakibi Ankaragücü

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü'yle yarı finalde eşleşecek.

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Buruk ve Belözoğlu 2. kez rakip

Galatasaray ve Inter'de birlikte forma giyen Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray çeyrek finale nasıl geldi?

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Başakşehir çeyrek finale nasıl geldi?

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

Galatasaray'ın yeni şarkısı "Sahibisin Kalbimin" kupa maçında taraftarlara tanıtılacak

Vibe Global, şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için özel bir şarkı yaptı.

"Sahibisin Kalbimin" isimli şarkı 5 Nisan Çarşamba günü Nef Stadyumu'nda Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında taraftarların beğenisine sunulacak. Üst üste 14 maç kazanarak Spor Toto Süper Ligi rekorunu kıran Galatasaray 23. şampiyonluğu için kenetlendi.

Vibe Global etiketi ile dijital marketlerde yer alacak, "Sahibisin Kalbimin" isimli şarkının yapımcılığını Özgür Mısral, aranjesini Soner Kırmızıgül üstlendi. Şarkının söz ve müziğini ise Enes Çapalar yapt
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