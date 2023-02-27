Galatasaray-Başakşehir kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Medipol Başakşehir'i yenerek adını yarı finale yazdırmak isteyen Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray - Başakşehir kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Galatasaray ile Başakşehir 24 aralık tarihinde çekilen kura kapsamında eşleşti. İddialı iki takımın arasındaki maçların belirlenen tarihlere göre 28 Şubat tarihlerinde oynanması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından maçların ertelendiği öğrenildi. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları takvime göre 28 Şubat, 1, 2 Mart, yarı final maçları 4,5 Nisan, 25,26 Nisan tarihlerinde oynanması bekleniyor.Ertelenen Galatasaray Başakşehir maçının ise 1 ile 2 Mart tarihlerinde oynanması bekleniyor.Buna göre Galatasaray Başakşehir maçı 1 Mart 2023'te oynanacak.Galatasaray Başakşehir maçının Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayımlandığı A Spor'da ekranlara gelmesi bekleniyor. Çeyrek final mücadelesinin saat 20:00'de başlaması bekleniyor.Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi Başakşehir oldu. Trabzonspor, Ankaragücü ile eşleşti ve Sivasspor'un rakibi Gaziantep FK oldu.Fenerbahçe - Yukatel KayserisporDemir Grup Sivasspor - Gaziantep FKMKE Ankaragücü - TrabzonsporGalatasaray - Başakşehir