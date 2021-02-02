Galatasaray Başakşehir izle canlı, GS Başakşehir maçı canlı

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02 Şubat 2021 18:37
Galatasaray Başakşehir izle canlı, GS Başakşehir maçı canlı
bein Galatasaray Başakşehir izleSüper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 12 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.



GALATASARAY'DAN OZAN KABAK'A TEBRİK

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen eski futbolcusu Ozan Kabak'ı, Liverpool'a transferinden dolayı tebrik etti. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Liverpool'un transferi açıklayan tweetinin alıntılanarak paylaşıldığı mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi'nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun Ozan Kabak. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.

MUHAMMET KADRODA, YEDLIN DERBİDE

Galatasaray'ın iki yeni transferi Mustafa Muhamed ve DeAndre Yedlin resmi imzaların ardından dün antrenmana çıktı. Lisansı daha önceden çıkartılan Mısırlı forvet, Başakşehir maçının kadrosuna alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in, maçın durumuna göre Muhamed'i sahaya sürebileceği öğrenildi. Yedlin'i, Omar'ın yokluğunda sağ beke yerleştirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, ABD'li oyuncuyu ise Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatacağı belirtildi.

FATİH TERİM: "BAŞAKŞEHİR'İN DURUMU ALDATMASIN"

Zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray, bugün ligde zorlu bir imtihan verecek. Oyuncularıyla bir toplantı yapan ve Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Fatih Terim "Ligde bulunduğu yer, hoca değişimi kimseyi yanıltmasın. Onlar da kötü gidişi durdurmak isteyecek. Çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR EKSİKLER

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maç kadrosunda yer almayacak. Başakşehir'de Edin Visca, Nacer Chadli, Berkay Özcan, Caiçara ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Rafael ve Giuliano'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR SON DURUM

Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER YAYINI



GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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