Galatasaray Başakşehir izle canlı, GS Başakşehir maçı canlı

Galatasaray

Başakşehir

Galatasaray

Başakşehir

Galatasaray

FATİH TERİM: "BAŞAKŞEHİR'İN DURUMU ALDATMASIN"



Zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray, bugün ligde zorlu bir imtihan verecek. Oyuncularıyla bir toplantı yapan ve Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Fatih Terim "Ligde bulunduğu yer, hoca değişimi kimseyi yanıltmasın. Onlar da kötü gidişi durdurmak isteyecek. Çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.





Galatasaray

Başakşehir

Galatasaray

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 23. haftasında, Medipol'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak., ligde daha önce Medipol'i 12 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan, kalesinde 13 gol gördü.Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen eski futbolcusu Ozan Kabak'ı, Liverpool'a transferinden dolayı tebrik etti. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Liverpool'un transferi açıklayan tweetinin alıntılanarak paylaşıldığı mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi'nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun Ozan Kabak. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.Galatasaray'ın iki yeni transferi Mustafa Muhamed ve DeAndre Yedlin resmi imzaların ardından dün antrenmana çıktı. Lisansı daha önceden çıkartılan Mısırlı forvet, Başakşehir maçının kadrosuna alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in, maçın durumuna göre Muhamed'i sahaya sürebileceği öğrenildi. Yedlin'i, Omar'ın yokluğunda sağ beke yerleştirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, ABD'li oyuncuyu ise Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatacağı belirtildi.Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maç kadrosunda yer almayacak. Başakşehir'de Edin Visca, Nacer Chadli, Berkay Özcan, Caiçara ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Rafael ve Giuliano'nun durumları ise maç saatinde belli olacak., ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipolise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.