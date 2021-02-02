Galatasaray Başakşehir izle canlı, GS Başakşehir maçı canlı
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 12 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.
GALATASARAY'DAN OZAN KABAK'A TEBRİK
Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen eski futbolcusu Ozan Kabak'ı, Liverpool'a transferinden dolayı tebrik etti. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Liverpool'un transferi açıklayan tweetinin alıntılanarak paylaşıldığı mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi'nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun Ozan Kabak. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.
MUHAMMET KADRODA, YEDLIN DERBİDE
Galatasaray'ın iki yeni transferi Mustafa Muhamed ve DeAndre Yedlin resmi imzaların ardından dün antrenmana çıktı. Lisansı daha önceden çıkartılan Mısırlı forvet, Başakşehir maçının kadrosuna alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in, maçın durumuna göre Muhamed'i sahaya sürebileceği öğrenildi. Yedlin'i, Omar'ın yokluğunda sağ beke yerleştirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, ABD'li oyuncuyu ise Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatacağı belirtildi.
FATİH TERİM: "BAŞAKŞEHİR'İN DURUMU ALDATMASIN"
Zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray, bugün ligde zorlu bir imtihan verecek. Oyuncularıyla bir toplantı yapan ve Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Fatih Terim "Ligde bulunduğu yer, hoca değişimi kimseyi yanıltmasın. Onlar da kötü gidişi durdurmak isteyecek. Çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR EKSİKLER
Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maç kadrosunda yer almayacak. Başakşehir'de Edin Visca, Nacer Chadli, Berkay Özcan, Caiçara ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Rafael ve Giuliano'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR SON DURUM
Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER YAYINI
GALATASARAY'DA DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.