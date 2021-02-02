Galatasaray - Başakşehir: İlk 11'ler

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Başakşehir: İlk 11'ler
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02 Şubat 2021 07:35
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray XI: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel.




Başakşehir XI: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.



Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maç kadrosunda yer almayacak.

Başakşehir'de Edin Visca, Nacer Chadli, Berkay Özcan, Caiçara ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Rafael ve Giuliano'nun durumları ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray - Başakşehir 26. kez

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de  26. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 12 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

Galatasaray'da ceza sınırında 2 isim var

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Başakşehir'de 3 isim kart sınırında

Bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç, Galatasaray müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Terim - Kocaman 16. kez
Süper Lig'in 23. haftasında  karşılaşacak Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Fatih Terim ile Aykut Kocaman, saha kenarında 16. kez birbirlerine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran 67 yaşındaki Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de görevinden ayrılan Okan Buruk'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 55 yaşındaki Aykut Kocaman daha önce 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in tamamında Galatasaray'ı, Aykut Kocaman'ın da İstanbulspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde oynanan maçların 14'ü Süper Lig'de biri de TFF Süper Kupa'da oynandı.

Terim galibiyetlerde üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı ekiplerle oynanan maçlarda 6 galibiyet elde etti. 

Aykut Kocaman ise Galatasaray'a karşı İstanbulspor'un başında bir, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde iki olmak üzere toplam 3 galibiyet yaşadı.

İki teknik adamın rekabetinde 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Galatasaray 22 kez ağları havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri ise 16 gol attı.

Terim-Kocaman rekabeti

Fatih Terim ile Aykut Kocaman rekabetinde oynanan maçlar şöyle:

  Tarih   Kulvar Terim'in takımı   Kocaman'ın takımı    Skor
  27 Eylül 2002   Süper Lig Galatasaray   İstanbulspor   2-0
  15 Mart 2003   Süper Lig Galatasaray   İstanbulspor   2-1
   6 Aralık 2003   Süper Lig Galatasaray   İstanbulspor   1-3
   7 Aralık 2011   Süper Lig Galatasaray   Fenerbahçe   3-1
  17 Mart 2012   Süper Lig  Galatasaray   Fenerbahçe   2-2
  22 Nisan 2012   Süper Final Grubu  Galatasaray   Fenerbahçe   1-2
  12 Mayıs 2012   Süper Final Grubu Galatasaray   Fenerbahçe   0-0
  12 Ağustos 2012    TFF Süper Kupa Galatasaray   Fenerbahçe   3-2
  16 Aralık 2012   Süper Lig Galatasaray   Fenerbahçe   2-1
  12 Mayıs 2013   Süper Lig Galatasaray   Fenerbahçe   1-2
  17 Mart 2018   Süper Lig Galatasaray   Fenerbahçe   0-0
  23 Kasım 2018   Süper Lig Galatasaray   Konyaspor   1-1
  12 Mayıs 2019   Süper Lig Galatasaray   Konyaspor   0-0
  18 Ağustos 2019   Süper Lig Galatasaray   Konyaspor   1-1
  26 Ocak 2020   Süper Lig Galatasaray   Konyaspor   3-0
 


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