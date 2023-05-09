Galatasaray, Başakşehir'e karşı kazanmayı biliyor

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 7 lig maçında yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Başakşehir'e karşı kazanmayı biliyor
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09 Mayıs 2023 00:57
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i evinde 1-0 yenen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Bu arada maçı 47 bin 708 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

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