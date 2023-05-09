Galatasaray, Başakşehir'e karşı kazanmayı biliyor

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i evinde 1-0 yenen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.



Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Bu arada maçı 47 bin 708 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.





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