Galatasaray, Başakşehir'e hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 5 Nisan Çarşamba günü Medipol Başakşehir'le sahasında karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Topa sahip olma organizasyonunun yapıldığı antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Topa sahip olma organizasyonunun yapıldığı antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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