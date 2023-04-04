Galatasaray, Başakşehir'e hazırlanıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Başakşehir'e hazırlanıyor
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04 Nisan 2023 02:27
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 5 Nisan Çarşamba günü Medipol Başakşehir'le sahasında karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Topa sahip olma organizasyonunun yapıldığı antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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