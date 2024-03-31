Galatasaray, Barış Alper için EURO 2024'ü bekleyecek

Galatasaray'da müthiş bir çıkış yakalayarak Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli, genç yıldızın transferini sezon bitmeden sonuçlandırmak istiyor. Ancak yönetim bu transferi aceleye getirmek istemiyor.
YÜKSEK TEKLİF BEKLİYOR
Sarı-Kırmızılı Yönetim, EURO 2024'te boy gösterecek oyuncunun değerinin daha da artacağı görüşünde. Galatasaray, turnuva sonrası teklifleri masaya yatıracak. En yüksek teklifi veren kulüp ile anlaşmaya çalışacak.
İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli, genç yıldızın transferini sezon bitmeden sonuçlandırmak istiyor. Ancak yönetim bu transferi aceleye getirmek istemiyor.
YÜKSEK TEKLİF BEKLİYOR
Sarı-Kırmızılı Yönetim, EURO 2024'te boy gösterecek oyuncunun değerinin daha da artacağı görüşünde. Galatasaray, turnuva sonrası teklifleri masaya yatıracak. En yüksek teklifi veren kulüp ile anlaşmaya çalışacak.