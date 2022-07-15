Galatasaray, Barinov'u istiyor!

Ön libero transferi için çok büyük bir çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.Lokomotiv Moskova formasını giyen Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği iddia ediliyor.Rus basınında yer alan Takvim'in derlediği haberlere göre kulübünden ayrılma kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş durumda.Barinov'un piyasa değeri 11 milyon Euro. Barinov için kiralama formülünün masaya gelebileceği belirtiliyor.25 yaşındaki futbolcu Rus futbolunun önemli isimlerinden biri. Dmitri Barinov geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 30 resmi maçta forma giyerken 2 asist yaptı.Lokomotiv altyapısında yetişen yıldız futbolcu 13 kez Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı. Barinov'un stoper bölgesinde de oynayabilmesinin transferde tercih nedeni olabileceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin şu anda 6 numara transferi için Amadou Diawara'ya yoğunlaştı. Malili yıldızda sorun yaşanması durumunda aralarında Barinov'un da olduğu alternatiflerle temas kurulacağı öğrenildi.