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Galatasaray, Barcelona'nın peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 'faul' istatistiğinde Barcelona'nın peşinde yer alıyor.

Galatasaray, Barcelona'nın peşinde
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27 Ekim 2018 11:24
Galatasaray bu sezon yeniden döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonunda 4 puan topladı.

Evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 ile geçen Cimbom, çok iyi oynadığı Porto deplasmanından şanssızlık ve beceriksizlik yüzünden 1-0'lık yenilgiyle dönmüştü. Son olarak da evinde Schalke ile 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, alınan 4 puan fazla sevinmedi ancak yakalanan bazı istatistikler yüzünü güldürdü.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki doğru oyunu istatistiklere de yansıyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon geride kalan 3 maçta 15.3 kez faulle durduruldu. Cimbom bu alanda maç başına 15.7 kez faule maruz kalan Barcelona'yı takip ediyor.

Maç başına ikili mücadele kazanma oranında da Galatasaray 18.7 ile 32 takım arasında 5. sırada bulunuyor.

Top kesme kategorisinde de sarı-kırmızılı futbolcular başarılı bir grafik çizerek 5. sırada yer aldılar.

Ndiaye'nin tek rakibi Neymar

Galatasaray'da geride kalan 3 maç sonunda öne çıkan isimlerden biri de Badou Ndiaye. Porto karşılaşmasında kırmızı kart sebebiyle forma giyemeyen Senegalli yıldız dripling kategorisinde Neymar ile yarışıyor.

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