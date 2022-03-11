Galatasaray Barcelona'nın 18 maçlık serisini bozdu

Galatasaray, Barcelona karşısında kalesini kapatarak 18 maç sonra rakibinin gol atamamasını sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Barcelona'nın 18 maçlık serisini bozdu
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11 Mart 2022 01:02
Galatasaray'ın deplasmanda Barcelona'yla 0-0 berabere kaldığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Kalesini gole kapatan Galatasaray, 18 maç sonra Barcelona'nın gol atamamasını sağladı. Mücadelede Barcelona'nın 1 topu direkten dönerken kaleci Inaki Pena da kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Barcelona, gol atamadığı son resmi karşılaşmayı 4 Aralık 2021 tarihinde evinde Real Betis'e 1-0 yenilerek yaşamıştı.

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