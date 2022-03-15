Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı rövanş mücadelesini İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu
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15 Mart 2022 15:46
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü NEF Stadyumu'nda rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek.

Zorlu mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcıları Alessandro Giallatini, Fabiano Preti ve Daniele Chiffi oldu. Maçın VAR hakemi olarak Paolo Valeri görevlendirildi.

*Daniele Orsato yönettiği maçlar
-2021 Hollanda 6-1 Türkiye
-2020 FC Kopenhag 3-0 Başakşehir
-2019 Galatasaray 0-1 R. Madrid
-2015 Atromitos 0-1 Fenerbahçe
-2012 Macaristan 3-1 Türkiye
-2011 A.Bilbao 0-0 Trabzonspor

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