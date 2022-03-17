Galatasaray - Barcelona maçında NEF Stadı kapalı gişe

Biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Barcelona'yı NEF Stadı'nda 50 bin coşkulu taraftar bekliyor. Sarı-Kırmızılılar bu akşam gövde gösterisi yaparak çeyrek final coşkusunu yaşamaya hazırlanıyor. NEF Stadı'nda dolu tribünler bu akşam bir an olsun bile susmayacak.

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Galatasaray - Barcelona maçında NEF Stadı kapalı gişe
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17 Mart 2022 08:54
Galatasaray bu akşam dolu tribünler önünde Barcelona'yı konuk edecek. Pazartesi günü oynadığı Beşiktaş derbisinde Barça maçının provasını yapan Sarı- Kırmızılılar 45 bin taraftarı önünde mücadele etmişti. Bu akşam NEF Stadı full çekecek.

52 bin 223 kapasiteli statta güvenlik önlemleri nedeniyle boş bırakılan alanlar dışındaki tüm koltuklar satışa çıkarıldığı anda tükendi. Taraftarlar Sarı-Kırmızılılar'ın çeyrek finale çıkışına tanıklık etmek için akın ettikleri mücadelede gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

BAYRAK ŞOV VAR

Bayrak şovun yapılacağı gecede tirbünlerin 90 dakika durmadan takımlarına destek olacakları belirtildi. Rakip ataklarda ıslıklı protestolarda Barçalı oyuncuları baskı altına almayı hedefledikleri bildirildi. Taraftarlar maç sonunda çeyrek finale çıkmanın coşkusunu yaşamak için bu akşam tribünleri dolduracak.

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