Galatasaray - Barcelona maçında NEF Stadı kapalı gişe

Galatasaray bu akşam dolu tribünler önünde Barcelona'yı konuk edecek. Pazartesi günü oynadığı Beşiktaş derbisinde Barça maçının provasını yapan Sarı- Kırmızılılar 45 bin taraftarı önünde mücadele etmişti. Bu akşam NEF Stadı full çekecek.



52 bin 223 kapasiteli statta güvenlik önlemleri nedeniyle boş bırakılan alanlar dışındaki tüm koltuklar satışa çıkarıldığı anda tükendi. Taraftarlar Sarı-Kırmızılılar'ın çeyrek finale çıkışına tanıklık etmek için akın ettikleri mücadelede gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.



BAYRAK ŞOV VAR



Bayrak şovun yapılacağı gecede tirbünlerin 90 dakika durmadan takımlarına destek olacakları belirtildi. Rakip ataklarda ıslıklı protestolarda Barçalı oyuncuları baskı altına almayı hedefledikleri bildirildi. Taraftarlar maç sonunda çeyrek finale çıkmanın coşkusunu yaşamak için bu akşam tribünleri dolduracak.





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