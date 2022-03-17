Galatasaray Barcelona maçı Canlı yayın izleme, GS Barça izle

GALATASARAY BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLAYIN

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.



"Kupa 2" yolu



Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti. Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu turda Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönerek tur ümitlerini artırdı.



Avrupa'da 302. randevu



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 302. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 301 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.



Barcelona ile 10. randevu



Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.



İspanyol takımlarıyla 34 randevu



Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 34 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı. Barcelona ise Türk takımlarına karşı yaptığı 15 maçın 9'unu kazanırken üçer kez de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Katalanlar, attığı 30 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

