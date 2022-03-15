Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ve kombineler transfere kapatıldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Barcelona maçı biletleriyle ilgili bir açıklama yaptı.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 17 Mart Perşembe günü oynayacağımız Barcelona karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapatılmıştır. Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına alınan kararımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."









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