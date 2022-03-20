Galatasaray, Barça'dan II. transferi istiyor

Süper Lig'in geri kalan kısmını en iyi şekilde tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. İki Barcelona maçı ve Beşiktaş karşısında oynanan futbol teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğunu sağlamlaştırdı.



Birkaç hafta öncesine kadar yerine teknik adam arandığı konuşulan İspanyol hocanın, sözleri saygı görmeye başlandı.



Alınmasını istediği İnaki Pena'nın gösterdiği Galatasaray forması altında gösterdiği performans da Torrent'in fikirlerini değerli hale getirdi. Luis Campos ve Sensibile'nin ardından gelse de yaz aylarında yapılacak transferlerde de Torrent'in sözleri önemli sayılacak. Erick Pulgar gibi veto ettiği bir oyuncu bundan sonra kesinlikle alınmayacak.



Torrent'in yönetime ismini verdiği son oyuncu ise Barcelona B Takımı'nda forma giyen Alvaro Sanz... Başarılı hoca, 21 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki sorunu çözebileceğini bildirirken başkan Burak Elmas'ın Pena'nın yanı sıra Alvaro Sanz'ın da kiralanması için Barcelona Başkanı Laporta ile temasta olduğu öğrenildi.





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