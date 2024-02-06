Haber Tarihi: 06 Şubat 2024 17:36 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 17:36

GALATASARAY - BANDIRMASPOR CANLI İZLE

Galatasaray - Bandırmaspor maçı canlı izle | Şifresiz Galatasaray - Bandırmaspor ATV canlı izle | Galatasaray - Bandırmaspor maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv'den canlı izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. Şifresiz olarak ATV'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Bandırmaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Galatasaray - Bandırmaspor maçı canlı izleme detayları

GALATASARAY - BANDIRMASPOR CANLI İZLE
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Galatasaray - Bandırmaspor maçı canlı izle | Şifresiz Galatasaray - Bandırmaspor ATV canlı izle... GS - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayın var? Galatasaray - Bandırmaspor maçı canlı izle şifresiz ATV izle... Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray - Bandırmaspormaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE



GALATASARAY - BANDIRMASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ 





GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen bu maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, saatler öncesinden maçın yayınlanacağı kanalı ve yayın saatinin detaylarını araştırmaya başladılar. Galatasaray - Bandırmaspor karşılaşması bugün ( 6 Şubat ) gerçekleşecek. Rams Park'ta saat 20:45'te başlayacak olan Maçın hakemi ise Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maçı stadyumda izleyecek olan taraftarlar kadar ekranları başından canlı olarak takip etmek isteyenlerin de sayısı oldukça fazla. Galatasaray - Bandırmaspor mücadelesi A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Ali Turap, Kaan, Nelsson, Kazımcan, Ndombele, Berkan, Tete, Eyüp Aydın, Zaha, Vinicius.

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah, Sergen, Batuhan, Mücahit, Emirhan, Jozefzoon, Levent, Foor, Soukou, Djitte.

VINICIUS GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR


Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.

İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, maçta görev yapamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi. Sakatlığıyla ilgili durumu henüz netleşmeyen Ziyech'in de Bandırmaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

 

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