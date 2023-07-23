Galatasaray, Bakambu transferinin şartlarını açıkladı

Artık Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dayım. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?



Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



Galatasaray Kulübü, Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu'nun transferinin mali şartlarını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada;ifadeleri kullanıldı.Anlaşmanın ardından Galatasaray TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Cedric Bakambu,