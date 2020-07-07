Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i arıyor!

Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda 33 lig maçına çıkmış ve attığı 29 golle şampiyonlukta başrol oynamıştı.



Yalnızca 1 hafta, parasını alamadığı için deplasmana gitmemiş; lig bittiğinde de 3 milyon 350 bin Euro'luk maaşının, o gün en yüksek parayı alan Feghouli'nin maaşı olan 3 milyon 850 bin Euro seviyesine çekilmesini isteyince gözden çıkarılmıştı. 6 milyon Euro'ya satıldı, 6 ay sonra yerine 13 milyon Euro'ya Diagne alındı. Bir şampiyonluk daha gelse de aşı tutmadı. Diagne kiraya giderken, 3 aylık yılan hikayesinden sonra Falcao imzayı attı.



Gözden çıkardılar



Yıllık 7 milyon Euro'yu bulan kazancıyla büyük beklenti vardı. Ancak Falcao geldi ve kısa sürede sakatlandı, döndü tekrar sakatlandı. Sezonun en kritik maçlarında hep saha dışındaydı. 30 haftası geride kalan ligde sadece 16 maça çıkabildi ve 10 gol attı. Trabzon maçında da kendini riske etmeyen Falcao, Gomis'i mumla aratırken, gözden çıkarıldı. Sarı- Kırmızılılar, 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüyü göndermenin yollarını aramaya başladı.



