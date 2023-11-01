Galatasaray, kulübesindeki hücumculardan istediği katkıyı alamıyor...
Geçen sezon 77 gol atarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu gollerin yüzde 18'i yedek oyunculardan gelmişti. Gomis başta olmak üzere kulübeden 14 golle skor katkısı alan teknik direktör Okan Buruk, sıkışan maçları kenardan çözmesini bilmişti. Bu sezon ise ligde yedeklerden ilk golü Rize deplasmanında Sergio Oliveira kaydetti.
"SEN OLSAN BARİ!"
İlk 9 haftada atılan 18 golün hepsi 11'de sahaya çıkan isimlerden geldi. 'Sen olsan bari' şarkısıyla özdeşleşen nöbetçi golcü Gomis'i arayan Galatasaray'da yedek forvetler Bakambu ve Halil Dervişoğlu güven vermiyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İcardi, son iki maça iğneyle çıktı ve takımını kritik virajda yalnız bırakmak istemedi. Kasımpaşa maçında İcardi'nin dinlendirilmesi gündemde ancak Bakambu ve Halil'in antrenman performansına göre karar verilecek.
GOMİS KİMDİR?
6 Ağustos 1985 doğumlu futbolcu, iki farklı dönemde Galatasaray formasını giyerken 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nda ise 12 karşılaşmaya çıktı. 3 kez de fileleri havalandı. 38 yaşındaki futbolcu, şu anda Japonya Ligi'nde Kawasaki Frontale takımında oynuyor.
Geçen sezon 77 gol atarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu gollerin yüzde 18'i yedek oyunculardan gelmişti. Gomis başta olmak üzere kulübeden 14 golle skor katkısı alan teknik direktör Okan Buruk, sıkışan maçları kenardan çözmesini bilmişti. Bu sezon ise ligde yedeklerden ilk golü Rize deplasmanında Sergio Oliveira kaydetti.
"SEN OLSAN BARİ!"
İlk 9 haftada atılan 18 golün hepsi 11'de sahaya çıkan isimlerden geldi. 'Sen olsan bari' şarkısıyla özdeşleşen nöbetçi golcü Gomis'i arayan Galatasaray'da yedek forvetler Bakambu ve Halil Dervişoğlu güven vermiyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İcardi, son iki maça iğneyle çıktı ve takımını kritik virajda yalnız bırakmak istemedi. Kasımpaşa maçında İcardi'nin dinlendirilmesi gündemde ancak Bakambu ve Halil'in antrenman performansına göre karar verilecek.
GOMİS KİMDİR?
6 Ağustos 1985 doğumlu futbolcu, iki farklı dönemde Galatasaray formasını giyerken 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nda ise 12 karşılaşmaya çıktı. 3 kez de fileleri havalandı. 38 yaşındaki futbolcu, şu anda Japonya Ligi'nde Kawasaki Frontale takımında oynuyor.