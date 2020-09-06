Galatasaray, Badou Ndiaye için görüştü

Transferde bu sezon geçtiğimiz sezonlara göre sakin bir görüntü sergileyen Galatasaray, orta saha transferi konusunda flaş bir adım attı.



Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Badou Ndiaye'yi kiralama konusunda önemli yol kat etti.



Senegalli futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan Cimbom, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile de masaya oturdu. İngiliz ekibine kiralama teklifini ileten Galatasaraylı kurmaylar, gelecek yanıtı beklemeye başladı. Transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.



NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ



Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Ücretinde de ciddi anlamda indirim yaptı. Eğer Galatasaray, İngiliz kulübüyle anlaşırsa Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.



FATİH TERİM ONAY VERDİ



Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.



16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ



2017-2018 sezonunun başında Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Ndiaye, aynı sezonun devre arasında 16 milyon Euro bedelle Stoke City'nin yolunu tutmuştu. Aslan 2018-2019 sezonunda Senegalli yıldızı, yeniden kiralamıştı. İngiltere macerası istediği gibi geçmeyen Ndiaye geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a kiralık olarak gelmişti.



