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Galatasaray, Badou için nabız yoklamaya başladı!

Galatasaray'ın bonservisini 16 milyon Euro'ya sattığı Stoke'tan 1 sezonluğuna kiraladığı Ndiaye, performansıyla Terim'i mest etti. Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezonda Senegalli futbolcuyu elde tutmak istiyor.

Galatasaray, Badou için nabız yoklamaya başladı!
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10 Ekim 2018 07:31
Geçen sezon devre arasında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye, uzun uğraşlar neticesinde kiralık olarak tekrar takıma kazandırıldı.

Cim Bom'un orta sahadaki dinamosu olan Senegalli futbolcunun performansından, hocası Fatih Terim çok memnun. Tecrübeli hocanın talebiyle, Sarı-Kırmızılı yönetim Ndiaye'yi gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor.

Bu doğrultuda 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Stoke City ile temas kurulduğu öğrenildi.

En kötü ihtimal 2 yıl daha kiralık

Galatasaray'ın planı en kötü ihtimalle bu sezon haricinde Ndiaye'yi 2 sezonluğuna daha kiralayabilmek. Şu sıralarda bonservisi el yakan yıldız futbolcu için, İngiliz kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.

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