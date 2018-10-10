En kötü ihtimal 2 yıl daha kiralık

Geçen sezon devre arasında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye, uzun uğraşlar neticesinde kiralık olarak tekrar takıma kazandırıldı.Cim Bom'un orta sahadaki dinamosu olan Senegalli futbolcunun performansından, hocası Fatih Terim çok memnun. Tecrübeli hocanın talebiyle, Sarı-Kırmızılı yönetim Ndiaye'yi gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor.Bu doğrultuda 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Stoke City ile temas kurulduğu öğrenildi.Galatasaray'ın planı en kötü ihtimalle bu sezon haricinde Ndiaye'yi 2 sezonluğuna daha kiralayabilmek. Şu sıralarda bonservisi el yakan yıldız futbolcu için, İngiliz kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.