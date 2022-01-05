Galatasaray, Babel için teklif bekliyor

Galatasaray'ın sözleşmesini feshedip maaş yükünden kurtulmak istediği Ryan Babel için sarı-kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Babel için teklif bekliyor
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05 Ocak 2022 11:21
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasındaki kriz ile sarsılan Galatasaray'da bir yandan da yapılacak olan transferler ve takımdan ayrılacak olan isimlerle ilgili önemli bir çalışma yürütülüyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile yollarını ayırmak isteyen ve oyucunun 6 ay için bonuslarla birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro'yu bulan maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Hollandalı oyuncuya gelecek teklifleri beklemeye başlamıştı.

HENÜZ TEKLİF YOK

Ancak Ryan Babel için işler Galatasaray yönetiminin beklediği gibi gitmedi ve 33 yaşındaki futbolcu için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmadı.

Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Babel'in şu an kazandığı ücretten daha düşük bir teklife sıcak bakmaması da Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini zorlaştırıyor.

MENAJER ARACILIĞIYLA...

Sarı-kırmızılı yönetimin henüz resmi bir teklif alamadığı Ryan Babel'i menajerler aracılığıyla başka bir kulübe önermesi bekleniyor.

Babel bu sezonun ilk yarısında Galatasaray forması ile 24 maçta forma giydi. 1 gol atıp, 1 asist yaptı.




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