Galatasaray, orta sahadaki sorununu Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki yıldızı Aytaç Kara'yı alarak çözmeyi planlıyor.



Teknik Direktör Fatih Terim, 2013'te milli takım kadrosuna dahil ettiği Aytaç'ı takımında görmeyi çok istiyor. Başarılı oyuncunun Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak önceki gün Kasımpaşa idmanında orta çıkan bir görüntü Aytaç'ın Galatasaray'ı ne kadar çok istediğini de net olarak ortaya koydu.



Aytaç Kara, antrenmanda kornerden şık bir gol atarken, takım arkadaşlarının 'Galatasaray' ve 'Fatih Terim' diye tezahürat yapması dikkat çekti. Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Aytaç, 30 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



