Galatasaray, Aytaç Kara'yı gündemine aldı

Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Aytaç Kara'yı yeniden gündemine aldı.

Galatasaray, Aytaç Kara'yı gündemine aldı
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10 Ağustos 2020 12:00
Fatih Terim'in iki sezondur takımında görmek istediği bilinen Aytaç Kara yeniden Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine girdi.

Kasımpaşa'da 8 gol atarak müthiş bir sezonu geride bırakan başarılı orta saha oyuncusunun 1 yıl sözleşmesi kaldı.

Bunu fırsat olarak gören yönetimin takas artı para içeren bir formülle Aytaç için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak. Aytaç'ın alınması, bir sonraki sezon yaşanacak yabancı kısıtlaması düşünüldüğünde önemli.




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