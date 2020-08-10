Galatasaray, Aytaç Kara'yı gündemine aldı

Fatih Terim'in iki sezondur takımında görmek istediği bilinen Aytaç Kara yeniden Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine girdi.Kasımpaşa'da 8 gol atarak müthiş bir sezonu geride bırakan başarılı orta saha oyuncusunun 1 yıl sözleşmesi kaldı.Bunu fırsat olarak gören yönetimin takas artı para içeren bir formülle Aytaç için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak. Aytaç'ın alınması, bir sonraki sezon yaşanacak yabancı kısıtlaması düşünüldüğünde önemli.