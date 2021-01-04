Galatasaray, Aytaç Kara'yı bekliyor!

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'ya imza attırmak istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Aytaç Kara'yı bekliyor!
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04 Ocak 2021 13:12
Ara transfer döneminin başlamasına saatler kala Galatasaray ilk hamlesini yapmaya çok yaklaştı.

Aytaç Kara ile sezon sonu için her konuda anlaşan sarı kırmızılılar, oyuncudan gelecek haberi bekliyor. Çünkü Aytaç Kara alacaklarına karşılık bonservisini istiyor. Kısa bir süre içerisinde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın antrenör Necati Ateş'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlaması transferinde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.





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